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12.10.2023, 21:55
В России изобрели рецепт пирога для лечения болезней сердца
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12.10.2023, 21:52
Врач рассказала, что на самом деле вредит глазам. И это не смартфоны
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12.10.2023, 21:41
Человеческая речь оказалась страшнее для животных, чем рык льва
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12.10.2023, 19:36
«Звездотрясения» могут объяснить загадочные сигналы нейтронных звезд
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12.10.2023, 19:29
ИИ ускорил идентификацию типа опухоли головного мозга
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12.10.2023, 19:24
Исследователи продемонстрировали новый «квантового ластика»
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12.10.2023, 19:23
Делать прогнозы по вирусным вспышкам предложили передать ИИ
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12.10.2023, 19:17
Ученые впервые запечатлели послесвечение столкновения огромных планет
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12.10.2023, 19:13
«Ультракороткие вечные химикаты» обнаружены у людей и в их домах
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12.10.2023, 19:07
Картина «Мона Лиза» оказалась на удивление токсичной
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12.10.2023, 18:59
Сменная работа может привести к изменениям в мозге
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12.10.2023, 18:55
Ученые нашли новые гены, связанные с ишемической болезнью сердца
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12.10.2023, 18:51
Калифорния объявила «вне закона» обычный красный пищевой краситель
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12.10.2023, 18:46
В вернувшихся на Землю образцах астероида нашли воду и органику
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