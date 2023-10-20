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Археология
Новости
20.10.2023, 18:15
Загадочный камень с картины XV века оказался доисторическим топором
Новости
11.10.2023, 17:56
Ученые раскрыли подробности внешности богов Парфенона
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30.09.2023, 19:05
Найдены самые старые в мире сандалии. Им более 6000 лет
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13.08.2023, 22:16
Найдены останки ребенка-«вампира» с замком на ноге
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06.08.2023, 16:44
Новый вид ископаемого червя назвали в честь оных из «Дюны»
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22.07.2023, 14:48
Археологи нашли карри 2000-летней выдержки
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21.07.2023, 15:19
Огромные кошки с не менее огромными клыками: палеонтологи выявили два новых вида
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07.07.2023, 13:30
У окаменелой акулы нашли трехмерное обоняние
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06.07.2023, 23:00
Учёные нашли огромные кремниевые ножи, сделанные неандертальцами
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06.07.2023, 17:34
Археологи нашли руины легендарного входа в «подземный мир» сапотеков