Новости
Редакция
Деменция
Новости
23.10.2023, 15:33
Как понять, деменция у вас или менопауза
Новости
23.10.2023, 13:50
Пять признаков недостатка витамина В12: их легко принять за деменцию
Новости
19.10.2023, 17:53
Учёные нашли связь между использованием Интернета и старческим слабоумием
Новости
12.10.2023, 11:43
Этот ранний признак болезни Альцгеймера проявляется во время ходьбы
Новости
03.10.2023, 15:32
Пять ранних признаков деменции, которые возникают после 50 лет
Новости
19.09.2023, 08:22
Четыре неочевидных признака деменции
Новости
14.09.2023, 08:06
Этот признак деменции возникает у людей моложе 65 лет
Новости
13.09.2023, 12:40
Доказано: сидячий образ жизни у пожилых повышает вероятность развития деменции
Новости
31.08.2023, 07:38
Четыре признака деменции, которые возникают до потери памяти
Новости
12.08.2023, 21:10
Длительный приём лекарств от изжоги может привести к старческому слабоумию