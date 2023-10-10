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Депрессия
Новости
10.10.2023, 08:15
Шесть продуктов, которые помогут справиться с осенней депрессией
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07.10.2023, 18:20
Ученые сравнили пользу спорта и лекарств от депрессии
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27.09.2023, 11:51
Семь способов снизить вероятность развития депрессии в два раза
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25.09.2023, 19:07
Заедая грусть: сладкие напитки и фастфуд оказались причиной возникновения депрессии
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20.09.2023, 10:03
Пять способов оставаться продуктивным при депрессии
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14.09.2023, 14:43
Эффективны ли книги по самопомощи при депрессии
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12.09.2023, 18:24
Учёные выяснили, почему здоровый образ жизни защищает от депрессии
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12.09.2023, 17:00
Доказано: хобби уменьшают проявление депрессии у пожилых
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31.08.2023, 08:12
Доказано: курение повышает риск развития депрессии
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24.08.2023, 23:28
Психолог объяснила, можно ли обойтись без лекарств для борьбы с депрессией
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02.08.2023, 16:33
В чём разница между депрессией у мужчин и женщин
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09.07.2023, 07:26
У детей всё чаще диагностируют депрессию. И вот почему соцсети здесь ни при чём