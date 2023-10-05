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Диета
Новости
05.10.2023, 22:44
Диетолог предупредила о вреде популярных среди россиян диет
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04.10.2023, 10:41
Шесть диетических приёмов, которые продлят вашу жизнь
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25.09.2023, 17:31
Доказано: диета без мяса полезна для кошек
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25.09.2023, 14:20
Девять ошибок в диете, из-за которых вы не можете похудеть
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25.09.2023, 08:26
Четыре изменения в диете, которые снизят уровень холестерина
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24.09.2023, 09:16
Шесть лучших диет для похудения после 50 лет
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19.09.2023, 15:01
Какая диета поможет вашей собаке оставаться здоровой
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18.09.2023, 16:56
12 лучших фруктов, которые можно есть на низкоуглеводной диете
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17.09.2023, 11:42
Сколько бекона можно есть, если вы на здоровой диете
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16.09.2023, 17:14
Перекусы сводят на нет пользу здорового питания
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31.08.2023, 00:56
Учёные: простое изменение диеты поможет здоровому старению
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24.08.2023, 01:50
Врач предупредила об опасности для здоровья монодиет
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16.08.2023, 00:25
Диетолог посоветовала не есть жареное мясо после 50 лет
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10.08.2023, 13:16
Как средиземноморская диета поможет вам похудеть
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