Экология

Новости
Защитники природы выступили против трубопровода для защиты природы
Новости
Эколог назвал последствия выброса пепла камчатским вулканом Безымянный
Новости
Древние породы в горах выделяют столько же углекислого газа, сколько вулканы мира
Новости
Двумерные соединения оказались способны улавливать вредный углерод из воздуха
Новости
На 32 страны подали в суд из-за изменения климата
Новости
Европейские учёные обнаружили крупную утечку метана в самом глубоком месте Балтийского моря
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.