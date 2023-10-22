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Экология
Новости
22.10.2023, 15:02
Защитники природы выступили против трубопровода для защиты природы
Новости
18.10.2023, 18:20
Эколог назвал последствия выброса пепла камчатским вулканом Безымянный
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06.10.2023, 17:49
Древние породы в горах выделяют столько же углекислого газа, сколько вулканы мира
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05.10.2023, 17:46
Двумерные соединения оказались способны улавливать вредный углерод из воздуха
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30.09.2023, 18:58
На 32 страны подали в суд из-за изменения климата
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23.09.2023, 13:23
Европейские учёные обнаружили крупную утечку метана в самом глубоком месте Балтийского моря
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20.09.2023, 17:32
Эксперты: антарктический морской лед на «умопомрачительном» низком уровне
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15.09.2023, 19:14
Реки нагреваются и теряют кислород быстрее океанов
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05.09.2023, 07:13
Стрелочка повернулась: подросток-активист подал в суд на экоактивистов за их антиядерные протесты
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31.08.2023, 20:33
В Германии снесут восемь ветрогенераторов ради дополнительной добычи угля