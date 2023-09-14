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Электромобиль
Новости
14.09.2023, 14:36
Электрификация 30% машин сохранит тысячи жизней и миллиарды долларов
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30.07.2023, 15:34
Абсолютный рекорд: электромобиль Nyobolt может заряжаться за 6 минут
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28.07.2023, 15:57
Tesla обвинили в создании «диверсионной группы» ради отмены жалоб на дальность пробега
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23.07.2023, 16:20
Зачем электромобилям поддельные шумы двигателя
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16.07.2023, 15:11
Tesla собрала свой первый автомобиль «без дизайна» — Cybertruck
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16.07.2023, 14:45
Беспилотные такси вновь показали, что они не так безопасны
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16.07.2023, 00:51
Спустя четыре года после появления прототипа Tesla наконец построила первый Cybertruck
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13.07.2023, 14:35
Как автобусы в аэропорту, но для космонавтов: NASA передали три электрических минивэна
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12.07.2023, 15:21
В Китае создали накидку для электромобилей, сохраняющую прохладу летом и тепло зимой
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06.07.2023, 16:47
В США разрешили испытать летающий автомобиль, предназначенный и для езды по дорогам