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Европа
Новости
26.10.2023, 17:00
Ученые нашли скрытые леса по всей Европе: миллиард тонн биомассы
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29.09.2023, 17:32
Штаты заплатят в 3 раза больше ЕС за прививки от COVID компании Moderna
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15.09.2023, 19:14
Реки нагреваются и теряют кислород быстрее океанов
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29.08.2023, 22:21
Учёные: экстремальная жара будет случаться на Земле каждые 10-20 лет вместо прежних 500
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11.08.2023, 15:13
Первые в Европе люди были уничтожены Ледниковым периодом
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10.08.2023, 17:22
Названа дата первого запуска европейской ракеты-носителя Ariane 6
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04.08.2023, 14:13
Airbus создаст новую «международную» космическую станцию
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03.08.2023, 23:27
ЕКА слишком медленно обновляет документы об испытаниях новой ракеты с водородным двигателем
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11.07.2023, 20:18
Ложка дёгтя: Европа не впустила новую соцсеть Threads из-за слишком требовательного сбора личных данных
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06.07.2023, 19:29
В США сравнили результаты SpaceX и европейских космических компаний