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Ученые нашли скрытые леса по всей Европе: миллиард тонн биомассы
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Штаты заплатят в 3 раза больше ЕС за прививки от COVID компании Moderna
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Реки нагреваются и теряют кислород быстрее океанов
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Учёные: экстремальная жара будет случаться на Земле каждые 10-20 лет вместо прежних 500
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Первые в Европе люди были уничтожены Ледниковым периодом
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Названа дата первого запуска европейской ракеты-носителя Ariane 6
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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