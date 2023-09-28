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Физика
Новости
28.09.2023, 18:17
Антиматерия реагирует на гравитацию так же, как материя: почему это так важно
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13.09.2023, 18:15
Ученые изучили физику ириски
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31.08.2023, 18:08
Солнечную энергию предложили хранить в молекулах
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12.08.2023, 13:25
Создан самый маленький из известных способ направления света
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30.07.2023, 16:27
В Китае создали регулирующее прозрачность и хранящее энергию стекло
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21.07.2023, 14:27
Металл оказался способен заживать, как человеческая кожа
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16.07.2023, 14:29
Разработан собирающий энергию волн наногенератор
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14.07.2023, 16:29
Разработан бьющий рекорды полевой транзистор
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12.07.2023, 16:53
«Однотактный» INNengine «отменил» традиционную конструкцию двигателя
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07.07.2023, 13:21
Как папуасские пингвины могут быстро плавать под водой с точки зрения физики