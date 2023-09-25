Глаза

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Как по глазам выявить скрытые проблемы со здоровьем
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ИИ создал модели глаз пациентов, которым требуется удалить катаракту
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По вашим глазам ИИ поймет начало инсульта и не только
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Больница на несколько месяцев раньше выявила вспышку болезни из-за глазных капель
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Вы можете болеть глаукомой и даже не знать об этом
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Россиянок предупредили об опасности наращивания ресниц
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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