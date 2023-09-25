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Глаза
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25.09.2023, 07:55
Как по глазам выявить скрытые проблемы со здоровьем
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22.09.2023, 22:27
ИИ создал модели глаз пациентов, которым требуется удалить катаракту
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14.09.2023, 14:38
По вашим глазам ИИ поймет начало инсульта и не только
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14.09.2023, 14:30
Больница на несколько месяцев раньше выявила вспышку болезни из-за глазных капель
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08.09.2023, 20:38
Вы можете болеть глаукомой и даже не знать об этом
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27.08.2023, 19:57
Россиянок предупредили об опасности наращивания ресниц
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03.08.2023, 11:54
Избегайте этих трёх видов продуктов, чтобы не навредить глазам
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02.08.2023, 19:36
Проверены глазные капли против близорукости
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01.08.2023, 10:05
Стоит ли под водой открывать глаза: объяснил врач
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31.07.2023, 15:12
Носите контактные линзы? Вот три вещи, о которых вам нужно помнить летом
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30.07.2023, 01:58
Почему солнцезащитные очки вредно для здоровья носить в помещении