Грибы

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Грибок в кишечнике привел к осложнениям при COVID-19
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Замедление развития рака названо одним из свойств шампиньонов, полезных для здоровья
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Запах грибов может удержать насекомых от «уничтожения» ягод
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В каких случаях сбор грибов в России придет к тюремному сроку
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Лук и грибы делают запах искусственного мяса более «мясным»
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Обнаружен помогающий уничтожать пищевой токсин гриб
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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