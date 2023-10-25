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Грибы
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25.10.2023, 19:00
Грибок в кишечнике привел к осложнениям при COVID-19
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10.10.2023, 21:00
Замедление развития рака названо одним из свойств шампиньонов, полезных для здоровья
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28.09.2023, 18:13
Запах грибов может удержать насекомых от «уничтожения» ягод
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27.09.2023, 18:21
В каких случаях сбор грибов в России придет к тюремному сроку
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07.09.2023, 17:45
Лук и грибы делают запах искусственного мяса более «мясным»
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01.09.2023, 17:07
Обнаружен помогающий уничтожать пищевой токсин гриб
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10.08.2023, 16:09
Грибы оказались средством, которое можно использовать для борьбы с развитием болезни Альцгеймера
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09.08.2023, 15:22
Почему грибы бывают ядовитыми
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23.07.2023, 16:27
В грибах нашли медицинскую «сокровищницу»: алгоритм для изучения уже обучен
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13.07.2023, 07:05
В грибах нашли природную защиту от рака