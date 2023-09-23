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Индия
Новости
23.09.2023, 15:38
Индия потеряла связь с луноходом и посадочным модулем
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20.09.2023, 17:33
Индийский солнечный аппарат начал изучать окружающие Землю частицы
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17.09.2023, 14:29
Индия готова к последним испытаниям перед отправкой корабля с людьми в космос
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04.09.2023, 18:43
Луноход индийской Чандраян-3 завершил свою миссию и «впал в спячку»
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01.09.2023, 17:05
Чего Индия добилась в Космосе
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30.08.2023, 19:06
Опубликованы новые снимки Луны с индийского ровера
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27.08.2023, 19:49
По Луне теперь бродит индийский мини-ровер: в чем его цель
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27.08.2023, 19:46
Реализация совместной лунной миссии Индии и Японии ускорилась
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08.08.2023, 16:36
Индийская космическая станция прислала первые снимки Луны
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14.07.2023, 21:27
Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и посадочным модулем
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13.07.2023, 17:52
Индийская компания уволила почти всех сотрудников службы поддержки ради запуска бота-консультанта
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09.07.2023, 19:31
Индия возродила «мечту» о размещении посадочного модуля на Луне