Индия

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Индия потеряла связь с луноходом и посадочным модулем
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Индийский солнечный аппарат начал изучать окружающие Землю частицы
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Индия готова к последним испытаниям перед отправкой корабля с людьми в космос
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Луноход индийской Чандраян-3 завершил свою миссию и «впал в спячку»
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Чего Индия добилась в Космосе
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Опубликованы новые снимки Луны с индийского ровера
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По Луне теперь бродит индийский мини-ровер: в чем его цель
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Реализация совместной лунной миссии Индии и Японии ускорилась
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Индийская космическая станция прислала первые снимки Луны
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Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и посадочным модулем
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Индийская компания уволила почти всех сотрудников службы поддержки ради запуска бота-консультанта
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Индия возродила «мечту» о размещении посадочного модуля на Луне
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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