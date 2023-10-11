Кофе

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Как правильно пить кофе, чтобы снизить риск возникновения диабета
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Какой кофе самый полезный, а какой – самый вредный
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Бетон укрепили на 30% благодаря лишь кофейной гуще
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Поможет ли кофе или «досыпание» утром справиться с недостатком сна
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Кофе оказался вреден для зубов и полости рта
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Как на наш мозг влияют кофе и музыка
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Этот кофе точно не навредит сердцу
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Почему молоко перестаёт быть полезным для здоровья, если добавить его в кофе
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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