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Новости
06.10.2023, 17:34
Выступление Маска на крупнейшей космической конференции назвали скучным
Новости
04.10.2023, 17:08
Астрономы пожаловались на частный спутник, но уже не SpaceX
Новости
26.08.2023, 17:55
Научный журнал отозвал статью, где доказывалось отсутствие климатического кризиса
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06.08.2023, 16:50
В США одобрили топливный компонент, который вызывает рак
Новости
30.07.2023, 15:32
В научном мире тоже бывают скандалы: последний касается сверхпроводимости в необычных условиях
Новости
28.07.2023, 15:57
Tesla обвинили в создании «диверсионной группы» ради отмены жалоб на дальность пробега
Новости
20.07.2023, 14:37
Президента Стэнфорда поймали за «манипуляцией наукой»: он уходит в отставку
Новости
16.07.2023, 14:45
Беспилотные такси вновь показали, что они не так безопасны
Новости
13.07.2023, 15:42
Ученый нашел обломки «межзвездного корабля»: что в этой истории не так
Новости
08.07.2023, 21:12
В Сан-Франциско началась «война» с беспилотными такси: их научились отключать
Новости
08.07.2023, 12:41
Порномоды к Skyrim вызвали критику актёров озвучки из-за использования ИИ их голоса