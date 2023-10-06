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Выступление Маска на крупнейшей космической конференции назвали скучным
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Астрономы пожаловались на частный спутник, но уже не SpaceX
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Научный журнал отозвал статью, где доказывалось отсутствие климатического кризиса
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В США одобрили топливный компонент, который вызывает рак
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В научном мире тоже бывают скандалы: последний касается сверхпроводимости в необычных условиях
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Tesla обвинили в создании «диверсионной группы» ради отмены жалоб на дальность пробега
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Президента Стэнфорда поймали за «манипуляцией наукой»: он уходит в отставку
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Беспилотные такси вновь показали, что они не так безопасны
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Ученый нашел обломки «межзвездного корабля»: что в этой истории не так
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В Сан-Франциско началась «война» с беспилотными такси: их научились отключать
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Порномоды к Skyrim вызвали критику актёров озвучки из-за использования ИИ их голоса
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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