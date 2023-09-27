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Мясо
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27.09.2023, 11:31
Пять самых полезных для здоровья видов мяса
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13.09.2023, 12:24
Учёные объяснили, почему кошки так любят мясо
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11.09.2023, 13:46
Почему отказ от мяса вряд ли поможет спасти животных
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07.09.2023, 17:45
Лук и грибы делают запах искусственного мяса более «мясным»
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16.08.2023, 00:25
Диетолог посоветовала не есть жареное мясо после 50 лет
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14.08.2023, 15:02
Как без вреда для здоровья размораживать мясо: три способа
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04.08.2023, 23:17
Врач посоветовала не запивать шашлык алкоголем и прохладительными напитками
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21.07.2023, 01:36
Врач опровергла раздутую пользу куриного мяса
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07.07.2023, 00:09
При каких болезнях придётся отказаться от жареной курицы
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06.07.2023, 19:29
Врач объяснил, почему медвежье мясо смертельно опасно для человека