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12.10.2023, 18:59
Сменная работа может привести к изменениям в мозге
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03.09.2023, 15:05
Эксперты объяснили, как преодолеть страх перед возвращением на работу
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23.08.2023, 19:00
Как обычная ходьба поможет вам в любой работе
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17.08.2023, 08:02
Доказано: работа на свежем воздухе снижает риск ранней смерти
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16.08.2023, 08:33
Работаете посменно? Вот какие проблемы с психикой у вас могут быть
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14.08.2023, 17:21
Пять способов сделать рабочие понедельники лучше: советы психологов
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04.08.2023, 15:34
Предупреждён — значит вооружён: в какие день недели и время дня люди совершают больше всего ошибок
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27.07.2023, 16:24
Исследование: развитие ИИ подвергает женщин большему риску потери работы
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22.07.2023, 12:56
Крупнейший интернет-магазин Amazon заставит «удаленщиков» вернуться в офисы
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12.07.2023, 14:37
Сразу после хвалебных речей об огромном заработке и благодарности сотрудникам Microsoft продолжила увольнения