Робот

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Примерно так робот будет обследовать женские груди в больнице
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Создан передвигающийся с помощью звука микроробот
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Выстреливающее семена растение вдохновило на создание прыгающих роботов
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Этой 3D-печатной роборуке не нужно электричество для работы
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Эта стая робособак готова исследовать другие планеты
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В Китае разработали алгоритм ИИ, защищающий роботов от столкновений
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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