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Робот
Новости
05.10.2023, 17:21
Примерно так робот будет обследовать женские груди в больнице
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22.09.2023, 18:14
Создан передвигающийся с помощью звука микроробот
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26.08.2023, 17:53
Выстреливающее семена растение вдохновило на создание прыгающих роботов
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30.07.2023, 17:27
Этой 3D-печатной роборуке не нужно электричество для работы
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22.07.2023, 13:05
Эта стая робособак готова исследовать другие планеты
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20.07.2023, 23:21
В Китае разработали алгоритм ИИ, защищающий роботов от столкновений
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19.07.2023, 14:00
Как развитие ИИ сделает человеческий опыт абсолютной роскошью
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18.07.2023, 21:11
Заболевания сердца научились предсказывать при помощи искусственного интеллекта
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15.07.2023, 17:15
Розы вдохновили инженеров на создание этих манипуляторов для роботов
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13.07.2023, 14:42
«Автокадо»: новый робот приготовит авокадо за вас