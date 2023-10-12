Сахар

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Назван главный враг поджелудочной железы
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10 способов избавиться от сахарной зависимости
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Врач рассказала, от каких продуктов может захотеться спать
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Три простых изменения в питании, которые предотвратят скачки уровня сахара в крови
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Хотите лучше учиться? Перестаньте употреблять подсластители
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В этих продуктах больше сахара, чем вы думаете
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Профессор предупредил о содержании в соках большого количества фруктозы
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Назван лучший заменитель белого сахара
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Что будет с вашим организмом, если вы на две недели откажетесь от сахара
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Врач объяснила, почему развивается зависимость от сладкого
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12 признаков, что вы едите слишком много сахара
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Врач предупредила об особенной опасности в жару энергетиков
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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