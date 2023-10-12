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Редакция
Сахар
Новости
12.10.2023, 21:58
Назван главный враг поджелудочной железы
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11.10.2023, 16:52
10 способов избавиться от сахарной зависимости
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04.10.2023, 22:14
Врач рассказала, от каких продуктов может захотеться спать
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21.09.2023, 08:05
Три простых изменения в питании, которые предотвратят скачки уровня сахара в крови
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20.09.2023, 17:21
Хотите лучше учиться? Перестаньте употреблять подсластители
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10.09.2023, 07:51
В этих продуктах больше сахара, чем вы думаете
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24.08.2023, 22:58
Профессор предупредил о содержании в соках большого количества фруктозы
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06.08.2023, 13:36
Назван лучший заменитель белого сахара
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30.07.2023, 11:48
Что будет с вашим организмом, если вы на две недели откажетесь от сахара
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19.07.2023, 00:11
Врач объяснила, почему развивается зависимость от сладкого
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17.07.2023, 16:04
12 признаков, что вы едите слишком много сахара
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07.07.2023, 00:20
Врач предупредила об особенной опасности в жару энергетиков