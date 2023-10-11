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Старение
Новости
11.10.2023, 17:19
Аренда жилья старит ваши клетки быстрее, чем безработица или курение
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10.10.2023, 22:47
Долголетие научились определять по биомаркерам в крови
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13.09.2023, 23:11
Всего одно невылеченное заболевание у пожилых людей может привести к старческому слабоумию
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19.08.2023, 02:39
Чистый и холодный воздух: врач рассказал, как пожилым людям спасаться в жару
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17.08.2023, 09:35
Вот как можно определить свой «истинный» возраст
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24.07.2023, 15:11
Врач назвал продукты, которые полезны для кишечника и помогают здоровому старению
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23.07.2023, 10:46
Доказано: запоры могут вас состарить
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19.07.2023, 15:18
104-летняя женщина назвала алкоголь секретом долголетия
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13.07.2023, 14:39
Миллиардер перелил себе кровь сына ради омоложения
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10.07.2023, 15:08
Эксперт рассказал, как сохранить мышцы в тонусе при старении
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09.07.2023, 15:31
Биолог объяснил, почему люди одного возраста стареют с разной скоростью