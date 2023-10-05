Вакцина

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Похоже, ученым удалось создать вакцину против всех супербактерий
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ВОЗ: вакцины от гриппа нужно изменить из-за исчезновения одного из штаммов
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Штаты заплатят в 3 раза больше ЕС за прививки от COVID компании Moderna
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Подвариант коронавируса BA.2.86 оказался не самым «страшным»
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Новая вакцина против малярии оказалась безопасной
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В Европе «на всякий случай» разработают вакцину от неизвестной «болезни Х»
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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