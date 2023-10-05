Новости
Редакция
Вакцина
Новости
05.10.2023, 18:13
Похоже, ученым удалось создать вакцину против всех супербактерий
Новости
30.09.2023, 19:10
ВОЗ: вакцины от гриппа нужно изменить из-за исчезновения одного из штаммов
Новости
29.09.2023, 17:32
Штаты заплатят в 3 раза больше ЕС за прививки от COVID компании Moderna
Новости
07.09.2023, 17:38
Подвариант коронавируса BA.2.86 оказался не самым «страшным»
Новости
12.08.2023, 13:20
Новая вакцина против малярии оказалась безопасной
Новости
09.08.2023, 00:18
В Европе «на всякий случай» разработают вакцину от неизвестной «болезни Х»
Новости
05.08.2023, 00:47
Врач предупредил об отсутствии лекарств от клещевого энцефалита
Новости
03.08.2023, 18:12
Разработана экспериментальную вакцина против болезни Альцгеймера
Новости
22.07.2023, 13:08
Минздрав предложил вакцинировать от ковида лишь уязвимые категории граждан
Новости
16.07.2023, 02:25
Как действует прививка от никотиновой зависимости
Новости
07.07.2023, 19:29
В каком случае нужно вакцинироваться от менингококковой инфекции