Япония

Новости
Япония готовит свою многоразовую ракету, но она полетит не раньше 2030 года
Новости
Япония запланировала вторую фазу сброса воды со станции «Фукусима-1»
Новости
В Японии из-за ливней объявили срочную эвакуацию целой префектуры
Новости
Концентрацию трития после сброса воды с «Фукусимы» измерили
Новости
Стартовала первая японская миссия по высадке на Луну
Новости
Японский стартап начнёт отправлять туристов в стратосферу на воздушном шаре уже в 2023 году
Новости
Одна из разновидностей имбиря оказалась мощным средством для подавления раковых клеток
Новости
Японский премьер съел рыбу из Фукусимы, чтобы доказать безвредность сброшенной из АЭС воды
Новости
Реализация совместной лунной миссии Индии и Японии ускорилась
Новости
Северная Корея признала очередной провал в запуске спутника
Новости
Япония уже на днях сольет радиоактивные воды в море
Новости
Японские автопроизводители создадут луноход
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.