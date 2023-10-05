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Япония
Новости
05.10.2023, 17:53
Япония готовит свою многоразовую ракету, но она полетит не раньше 2030 года
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04.10.2023, 22:03
Япония запланировала вторую фазу сброса воды со станции «Фукусима-1»
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15.09.2023, 22:43
В Японии из-за ливней объявили срочную эвакуацию целой префектуры
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09.09.2023, 21:36
Концентрацию трития после сброса воды с «Фукусимы» измерили
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07.09.2023, 17:49
Стартовала первая японская миссия по высадке на Луну
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04.09.2023, 18:54
Японский стартап начнёт отправлять туристов в стратосферу на воздушном шаре уже в 2023 году
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31.08.2023, 00:03
Одна из разновидностей имбиря оказалась мощным средством для подавления раковых клеток
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30.08.2023, 20:55
Японский премьер съел рыбу из Фукусимы, чтобы доказать безвредность сброшенной из АЭС воды
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27.08.2023, 19:46
Реализация совместной лунной миссии Индии и Японии ускорилась
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24.08.2023, 19:39
Северная Корея признала очередной провал в запуске спутника
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23.08.2023, 18:50
Япония уже на днях сольет радиоактивные воды в море
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21.07.2023, 21:19
Японские автопроизводители создадут луноход