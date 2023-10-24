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Зрение
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24.10.2023, 08:16
Как цветные линзы могут привести к слепоте
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17.10.2023, 07:35
Этот фрукт поможет защитить зрение
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15.10.2023, 09:42
Эти девять вещей навредят вашему зрению, по мнению офтальмолога
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15.10.2023, 08:05
Семь простых способов улучшить зрение
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12.10.2023, 21:52
Врач рассказала, что на самом деле вредит глазам. И это не смартфоны
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05.10.2023, 14:06
Три вида продуктов, которые снизят риск потери зрения
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14.09.2023, 14:38
По вашим глазам ИИ поймет начало инсульта и не только
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14.09.2023, 14:30
Больница на несколько месяцев раньше выявила вспышку болезни из-за глазных капель
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08.09.2023, 20:38
Вы можете болеть глаукомой и даже не знать об этом
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30.07.2023, 01:58
Почему солнцезащитные очки вредно для здоровья носить в помещении