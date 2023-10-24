Десятки миллионов подростков признались, что желают слежки родителями за ними

Исследование также показывает, что представители поколения Z (в возрасте от 11 до 26 лет) испытывают больше тревоги, чем предыдущие поколения, и имеют иное отношение к отслеживанию местоположения.

Это связано с комбинацией факторов: повышенной тревожностью и более тесными отношениями между подростками и их родителями.

Приложение Life360 насчитывает более 33 млн активных пользователей в США и ещё 20 млн в других странах. Ещё больше подростков делятся своим местоположением с помощью «Найти мой iPhone» от Apple, Family Link от Google, Snap Map от Snapchat и смарт-часов с GPS.

87% опрошенных представителей поколения Z используют эту технологию для длительных поездок на автомобиле, 80% — при посещении новых или опасных мест, 77% — при походе на мероприятие, концерт или фестиваль, и 78% — когда идут на вечеринку или свидание.

Неудивительно, что 72% женщин из поколения Z считают, что обмен местоположением приносит пользу их физическому благополучию.