Приложения
07:03, 24 октября 2023
1 мин.

Десятки миллионов подростков признались, что желают слежки родителями за ними

И их можно понять

Согласно новому исследованию, десятки миллионов подростков хотят, чтобы их родители отслеживали их местоположение с помощью технологий, таких как «Найти мой iPhone» от Apple и сторонних приложений, например, Life360.

Десятки миллионов подростков признались, что желают слежки родителями за ними
© Ferra.Expert

Исследование также показывает, что представители поколения Z (в возрасте от 11 до 26 лет) испытывают больше тревоги, чем предыдущие поколения, и имеют иное отношение к отслеживанию местоположения.

Это связано с комбинацией факторов: повышенной тревожностью и более тесными отношениями между подростками и их родителями.

Приложение Life360 насчитывает более 33 млн активных пользователей в США и ещё 20 млн в других странах. Ещё больше подростков делятся своим местоположением с помощью «Найти мой iPhone» от Apple, Family Link от Google, Snap Map от Snapchat и смарт-часов с GPS.

87% опрошенных представителей поколения Z используют эту технологию для длительных поездок на автомобиле, 80% — при посещении новых или опасных мест, 77% — при походе на мероприятие, концерт или фестиваль, и 78% — когда идут на вечеринку или свидание.

Неудивительно, что 72% женщин из поколения Z считают, что обмен местоположением приносит пользу их физическому благополучию.

Теги:
#Дети
,
#Google
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.