3D-дизайнерам стоит поискать новую работу, и как тут замешан искусственный интеллект
Искусственный интеллект окажется в центре внимания и позволит в скором времени создавать умопомрачительные 3D-дизайны, каких еще не было, считает обозреватель HackerNoon. По его мнению, искусственный интеллект берет бразды правления творчеством в свои руки.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Больше никакой кропотливой ручной работы; эти модели ИИ позволят создавать все, что душе угодно в считанные мгновения — от футуристических городских пейзажей до потрясающих прототипов продуктов. ИИ внесет свою лепту в автоматизацию, ускоряя творческий процесс и открывая двери к возможностям, уточняет статья HackerNoon.
Как все это может быть осуществимо? Ну, например, с помощью ферм рендеринга — мощных вычислительных центров, делающий невозможное возможным. Они создают 3D-модели благодаря совместной работе армии высокопроизводительных компьютеров, которые работают вместе, пиксель за пикселем.
И пока одни считают, что это не поглощение, это сотрудничество, другие эксперты высказывают свой скепсис, считая, что профессиональные 3D-дизайнер канут в Лету.