А поговорить: WhatsApp усилит службу поддержки искусственным интеллектом

ИИ будет интегрирован в раздел «Поддержка» для помощи пользователям в случае возникновения затруднений при использовании WhatsApp. ИИ будет отвечать пользователям, если сотрудники-люди загружены и не могут помочь сразу. Но речь о замене людей технологией не идёт.

При этом ИИ будет обращаться к людям за консультацией, если загруженных данных не хватит для обработки запроса и быстрого ответа. Ещё одно предназначение ИИ — разгрузка поддержки, чтобы люди могли заниматься большим количеством задач и как можно оперативней.

Но когда появятся стабильные версии с ИИ, не сообщается.