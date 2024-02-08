Опубликовано 08 февраля 2024, 15:00
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А поговорить: WhatsApp усилит службу поддержки искусственным интеллектом
Исследователи функционала WhatsApp рассказали, что в бета-версиях мессенджера для Android под номером 2.24.4.3 и для iOS под номером 24.3.10.71 появился искусственный интеллект.
Ferra.ru
ИИ будет интегрирован в раздел «Поддержка» для помощи пользователям в случае возникновения затруднений при использовании WhatsApp. ИИ будет отвечать пользователям, если сотрудники-люди загружены и не могут помочь сразу. Но речь о замене людей технологией не идёт.
При этом ИИ будет обращаться к людям за консультацией, если загруженных данных не хватит для обработки запроса и быстрого ответа. Ещё одно предназначение ИИ — разгрузка поддержки, чтобы люди могли заниматься большим количеством задач и как можно оперативней.
Но когда появятся стабильные версии с ИИ, не сообщается.