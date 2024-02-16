Африканский сервис, который обошел Netflix: Showmax показал хорошие результаты

Эта цель привлекла внимание таких гигантов индустрии, как Comcast, и привело к партнерству, чтобы принести «лучший в мире контент и технологии» в Африку. Так, стало известно, что на конец ноября 2023 года рыночная доля Showmax выросла почти до 39%. Цифры еще более удивляют, если учитывать, что в то же время у Netflix эта цифра упала до 33,5%.

Showmax ожидает значительного роста в Африке, в отличие от «стареющего рынка» США. По их прогнозам, к 2029 году у компании будет 3,66 миллиона платящих подписчиков. Сервис также решил удвоить количество оригинального контента, в отличие от других игроков, которые сокращают его выпуск. Они видят в этом ключевое отличие и будут производить контент на нескольких африканских рынках.

Рынок потокового вещания в Африке еще молод, но его быстрому росту способствуют проникновение мобильной связи и снижение стоимости передачи данных. Правда, Showmax все еще необходимо адаптироваться к африканским методам оплаты и учитывать «уникальное поведение» потребителей на континенте.