Приложения
15:00, 03 ноября 2023
1 мин.

Актриса Скарлетт Йоханссон засудит ИИ-приложение за использование её образа

Известная американская актриса Скарлетт Йоханссон решила засудить ИИ-приложение Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar за использование её образа и голоса для рекламы разрешения.

Pexels.com

Pexels.com

В проморолике приложения в соцсети Х появился сгенерированный ИИ образ актрисы. Ролик длился 22 секунды. При этом Йоханссон не является лицом приложения и никогда не сотрудничала с разработчиками.

Представители актрисы подтвердили намерение добиться в суде соответствующих решений за то, что у неё не было запрошено разрешение.

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