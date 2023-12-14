Android повысит уровень безопасности: новая функция против фишинговых атак

В настройках Android 14 QPR2 Beta 2 появилась опция «Сканирование обманчивых приложений», которая может стать решающим фактором. После активации функция сканирует активность приложений на предмет признаков фишинга или обманного поведения, используя системную службу под названием «ContentProtection».

Хотя точные методы обнаружения остаются под покровом тайны, предварительный взгляд на исходный код показывает, что основное внимание уделяется выявлению строк, связанных с паролями, и запросов на ввод конфиденциальной информации. Google подчеркивает конфиденциальность сканирования на устройстве, заверяя пользователей, что в случае обнаружения обманчивого поведения соответствующая информация о приложении будет незаметно отправлена в Google Play Protect для подтверждения и предупреждения пользователей.