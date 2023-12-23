Android-троян Chameleon научился отключать сканеры отпечатков пальцев

Вирус распространяется через сервис Zombinder под видом легитимного установщика мобильного браузера Google Chrome. При попадании на Android 13 и более поздние версии ОС Chameleon тут же генерирует HTML-страницу, которая пытается заставить пользователя выдать доступ к Accessibility services и, как следствие, к специальным возможностям операционной системы.

Если пользователь попадается в эту ловушку, троян отключает сканеры отпечатков пальцев и распознавания лица. Поверх настоящих приложений, в первую очередь банковских, зловред накладывает свои окна, записывает нажатия клавиш, ворует cookies-файлы и SMS-сообщения. Таким образом вирус получает пин-коды от устройства и может в любой момент разблокировать девайс.