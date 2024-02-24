Антивирус Avast покинул Россию, а в США поймали на продаже данных пользователей

В жалобе утверждается, что компания Avast собирала, хранила и продавала данные о просмотре сайтов миллионов пользователей без их ведома или согласия, что прямо противоречит ее заявлениям о защите конфиденциальности пользователей. В результате утечки данных была получена такая информация, как посещенные веб-сайты, временные метки, типы устройств и браузеров и даже местоположение города, штата и страны.

Компания Avast рекламировала свои продукты как решения, ориентированные на защиту частной жизни и блокирующие слежку в Интернете. Однако компания тайно продавала подробные данные о просмотре сайтов более чем 100 третьим лицам через свою дочернюю компанию Jumpshot. По сообщениям, к 2020 году Jumpshot собрала ошеломляющее количество «восьми петабайт информации о просмотре сайтов», включая данные по крайней мере с 2014 года.

Хотя Avast утверждает, что не согласна с характеристиками FTC, этот инцидент вызывает серьезные опасения по поводу конфиденциальности данных пользователей и обманчивых маркетинговых практик в технологической индустрии.