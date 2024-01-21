Исторически сложилось так, что Apple очень успешно привлекает разработчиков к созданию приложений для своих устройств. Однако есть ряд причин, по которым они могут не так охотно создавать приложения для Vision Pro. Одна из причин заключается в том, что Vision Pro — это новая платформа с новыми идеями пользовательского интерфейса и проблемами с удобством использования. Поэтому разработчикам будет сложнее и дольше создавать приложения, адаптированные под гарнитуру.

Другая причина заключается в том, что Apple все больше враждует со своими разработчиками. Некоторые крупнейшие технологические компании, такие как Netflix, Spotify и YouTube, критикуют политику Apple в отношении App Store. Это может заставить разработчиков не решаться вкладывать время и ресурсы в создание приложений для Vision Pro.

В результате этих проблем Apple, возможно, придется больше полагаться на Интернет, чтобы сделать Vision Pro успешным. Фактически, веб может стать «киллерфичей» гарнитуры, пишет издание.

Safari — это браузер, который уже доступен на всех устройствах Apple. Это также надежная платформа, которой пользуются миллионы людей по всему миру. Если Apple сможет сделать Safari отличным браузером на Vision Pro, это даст гарнитуре значительный толчок к развитию. Пользователи смогут получить доступ к обширной библиотеке веб-приложений и контента без необходимости загружать дополнительное программное обеспечение.

В конечном итоге решение Apple о поддержке Vision Pro будет иметь решающее значение. Если компания сможет сделать веб мощной платформой на гарнитуре, это может стать большим успехом. Однако если ей это не удастся, гарнитура может не получить должного распространения.