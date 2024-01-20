Опубликовано 20 января 2024, 18:00
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Apple изменила технические характеристики Vision Pro на своем сайте
Apple обновила страницу с техническими характеристиками Vision Pro после ошибки, допущенной в первоначальном релизе. В предыдущей спецификации было неверно указано, что Vision Pro поддерживает зеркалирование видео в разрешении 1080p через AirPlay. Теперь в обновленных спецификациях указано, что максимальное разрешение для зеркалирования видео составляет 720p.
Apple
Причина изменения неясна, но возможно, что Apple изначально планировала поддерживать зеркальное отображение экрана с разрешением 1080p, но в ходе тестирования столкнулась с проблемами производительности. Более низкое разрешение не должно повлиять на большинство пользователей, так как основная цель зеркалирования видео — делиться контентом с другими, а разрешение 720p по-прежнему достаточно четкое.
Обновленная страница технических характеристик Vision Pro также содержит уточнения по другим характеристикам, таким как максимальное разрешение входного сигнала и поддерживаемые кодеки.