Apple изменила технические характеристики Vision Pro на своем сайте

Причина изменения неясна, но возможно, что Apple изначально планировала поддерживать зеркальное отображение экрана с разрешением 1080p, но в ходе тестирования столкнулась с проблемами производительности. Более низкое разрешение не должно повлиять на большинство пользователей, так как основная цель зеркалирования видео — делиться контентом с другими, а разрешение 720p по-прежнему достаточно четкое.

Обновленная страница технических характеристик Vision Pro также содержит уточнения по другим характеристикам, таким как максимальное разрешение входного сигнала и поддерживаемые кодеки.