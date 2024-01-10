Apple отложила выпуск нового поколения радиометок AirTag 2 до 2025 года

AirTag 2 попросту не нужны, так как с поставленными задачами вполне справляются нынешние метки. Проблема для Apple заключается в том, что вендор перепроизвёл AirTag, что теперь розничные магазины не могут их распродать.

Поэтому релиз AirTag 2 перенесли на 2025 год, хотя изначально в планах Apple выпуск был назначен на 2024. В новом поколении меток должен быть реализован «обновлённый беспроводной чип, чтобы привести его в соответствие с новыми деталями в последних моделях iPhone и Apple Watch».

«Подсобные помещения розничных магазинов Apple и склады хранения устройств Apple по-прежнему до краёв заполнены AirTag», — сказано в материале Bloomberg.