Apple отложила выпуск нового поколения радиометок AirTag 2 до 2025 года
Apple не выпустит в обещанные сроки второе поколение популярных радиометок AirTag. Рынок буквально завален текущей версией.
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AirTag 2 попросту не нужны, так как с поставленными задачами вполне справляются нынешние метки. Проблема для Apple заключается в том, что вендор перепроизвёл AirTag, что теперь розничные магазины не могут их распродать.
Поэтому релиз AirTag 2 перенесли на 2025 год, хотя изначально в планах Apple выпуск был назначен на 2024. В новом поколении меток должен быть реализован «обновлённый беспроводной чип, чтобы привести его в соответствие с новыми деталями в последних моделях iPhone и Apple Watch».
«Подсобные помещения розничных магазинов Apple и склады хранения устройств Apple по-прежнему до краёв заполнены AirTag», — сказано в материале Bloomberg.