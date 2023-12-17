Apple решила раздать $25 млн из-за судебного иска: за Family Sharing можно получить до $50

В иске утверждается, что Apple ввела пользователей в заблуждение, не предупредив о том, что разработчики могут блокировать совместный доступ к определенным приложениям. Хотя большинство приложений, основанных на подписке, якобы поддерживают функцию Family Sharing, в иске утверждается, что Apple незаметно разместила рекламу приложений, не предназначенных для совместного использования, обманув «миллионы покупателей».

Компания Apple отрицает свою вину, но готова раскошелиться, чтобы избежать судебного разбирательства.