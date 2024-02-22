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Опубликовано 22 февраля 2024, 00:45
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Apple сняла сериал про Лионеля Месси: где посмотреть

Обращаемся ко всем футбольным фанатам, особенно к тем, кто обожает Лионеля Месси. Новый документальный сериал Messi’s World Cup: The Rise of a Legend теперь доступен для просмотра на Apple TV+. В нем рассказывается о пути легенды футбола к завоеванию заветного трофея в Катаре 2022.
Ferra

Ferra

Это не обычный байопик. В отличие от недавних сериалов о Месси, посвященных его карьере в MLS, в этом сериале подробно рассматриваются пять его выступлений на Кубке мира, кульминацией которых стала триумфальная победа Аргентины. Вас ждут эксклюзивные интервью с самой суперзвездой, его товарищами по команде, тренерами и такими известными комментаторами, как Гэри Линекер и Андрес Кантор. Вы увидите закулисные съемки тренировок, эмоции в раздевалке после побед и поражений, а также интенсивность всего чемпионата мира.

Где смотреть? Эксклюзивно на Apple TV+. Подписка обычно стоит $ 9,99 в месяц, однако новые учетные записи Apple ID могут воспользоваться 7-дневной бесплатной пробной версией, к тому же та же подписка включена в некоторые тарифные планы операторов связи в США и в пакеты Apple One.

Автор:Армен Зангиев
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