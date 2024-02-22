Apple сняла сериал про Лионеля Месси: где посмотреть

Это не обычный байопик. В отличие от недавних сериалов о Месси, посвященных его карьере в MLS, в этом сериале подробно рассматриваются пять его выступлений на Кубке мира, кульминацией которых стала триумфальная победа Аргентины. Вас ждут эксклюзивные интервью с самой суперзвездой, его товарищами по команде, тренерами и такими известными комментаторами, как Гэри Линекер и Андрес Кантор. Вы увидите закулисные съемки тренировок, эмоции в раздевалке после побед и поражений, а также интенсивность всего чемпионата мира.

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