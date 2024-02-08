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Опубликовано 08 февраля 2024, 13:30
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Apple упростит сброс пароля в гарнитуре Vision Pro из-за жалоб пользователей

Энтузиасты обнаружили интересную функцию в бета-версии операционной системы VisionOS 1.1, на которой работает гарнитура Apple Vision Pro. В тестовой версии ОС появилась возможность сбросить пароль от гарнитуры без посещения магазина или сервисного центра.
Apple.com

Apple.com

Сейчас пользователь попадает в замкнутый круг: если пароль забыт, для сброса необходимо зайти в приложение «Настройки», которое нельзя открыть без ввода пароля.Поэтому для сброса пароля устройство придётся нести в Apple Store или сервис.

Однако в коде текущей бета-версии VisionOS 1.1 появилось упоминание системного уведомления, которое появляется после серии попыток ввести пароль. Воспользовавшись этим уведомлением, пользователь сможет сбросить пароль без похода к специалистам. Но тогда придётся сбросить все настройки до заводских — гарнитуру нужно будет настраивать с нуля — на устройстве не останется данных.

«Apple Vision Pro заблокирован системой безопасности. Вы можете подождать и снова ввести пароль или стереть и сбросить настройки Apple Vision Pro прямо сейчас», — таким должен быть текст уведомления.

Автор:Андрей Кадуков
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