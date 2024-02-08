Apple упростит сброс пароля в гарнитуре Vision Pro из-за жалоб пользователей

Сейчас пользователь попадает в замкнутый круг: если пароль забыт, для сброса необходимо зайти в приложение «Настройки», которое нельзя открыть без ввода пароля.Поэтому для сброса пароля устройство придётся нести в Apple Store или сервис.

Однако в коде текущей бета-версии VisionOS 1.1 появилось упоминание системного уведомления, которое появляется после серии попыток ввести пароль. Воспользовавшись этим уведомлением, пользователь сможет сбросить пароль без похода к специалистам. Но тогда придётся сбросить все настройки до заводских — гарнитуру нужно будет настраивать с нуля — на устройстве не останется данных.

«Apple Vision Pro заблокирован системой безопасности. Вы можете подождать и снова ввести пароль или стереть и сбросить настройки Apple Vision Pro прямо сейчас», — таким должен быть текст уведомления.