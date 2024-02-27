Apple возможно попадет под расследования в ЕС

Ранее в этом месяце Apple подтвердила, что больше не будет поддерживать веб-приложения для iPhone в ЕС в iOS 17.4. Вместо того чтобы функционировать как автономные приложения с возможностью хранения данных и отправки push-уведомлений, веб-приложения в ЕС будут работать больше как закладки.

Введение поддержки веб-приложений для других браузеров потребовало бы от компании создания «совершенно новой архитектуры интеграции», что, по ее словам, «не было практичным в связи с другими требованиями DMA». Компания также ссылается на «очень низкую активность пользователей» и потенциальные риски безопасности как причины изменений.

Разработчики приложений высказывают протест против прекращения поддержки веб-приложений. Некоммерческая организация Open Web Advocacy, которая выступает за открытый веб, проводит опрос, чтобы выяснить, как это изменение повлияет на разработчиков, и планирует отправить ответы в Еврокомиссию.