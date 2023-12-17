Приложения
15:45, 17 декабря 2023
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Apple встряхнет App Store: больше скидок на подписки на фоне обвинений в монополии

Неожиданным шагом Apple собирается изменить принципы App Store, представив новую функцию — «условное ценообразование». Эта стратегия позволит разработчикам приложений предлагать скидки пользователям с уже существующими подписками, будь то у того же разработчика или у конкурирующих компаний. В настоящее время функция проходит тестирование среди избранных пользователей.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Последний маневр Apple направлен на привлечение и удержание подписчиков, позволяя разработчикам снижать цены для пользователей с активными подписками на другие сервисы. Этот шаг был предпринят на фоне повышенного внимания к политике Apple в отношении App Store и ее продолжающейся борьбы с Epic Games.

Желая «загладить свою вину» перед разработчиками, как выражаются некоторые западные издания, Apple планирует обнародовать детали программы в следующем месяце.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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