Apple встряхнет App Store: больше скидок на подписки на фоне обвинений в монополии

Последний маневр Apple направлен на привлечение и удержание подписчиков, позволяя разработчикам снижать цены для пользователей с активными подписками на другие сервисы. Этот шаг был предпринят на фоне повышенного внимания к политике Apple в отношении App Store и ее продолжающейся борьбы с Epic Games.

Желая «загладить свою вину» перед разработчиками, как выражаются некоторые западные издания, Apple планирует обнародовать детали программы в следующем месяце.