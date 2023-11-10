Apple всё: компания изменит «политику App Store», чтобы не уходить из Европы

Это новая веха в антимонопольной политике Европы. Раньше Apple не имела чётко сформулированной позиции по поводу сторонних магазинов приложений в App Store и оплаты разработчиками за этот сервис, включая пресловутую комиссию в 30%. Однако в начале следующего года в силу вступит DMA, принятый Советом Европы в мае текущего. И если какой-либо техногигант не будет соответствовать требованиям этого закона, для такой компании последуют серьёзные последствия, вплоть до ухода из Европы.

И, судя по изменённой форме 10-K, Apple всё же смирилась, что антимонопольные усилия ЕС коснутся и её. Теперь в документах Apple вместо размытых формулировок появилась определённость. По мнению аналитиков Morgan Stanley, изменение трактовок Apple подтверждает тот факт, что явно «грядут изменения в App Store», и что Apple, «вероятно, откроет сторонние магазины приложений на устройствах в Европе».