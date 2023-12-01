Apple выпустила iOS 17.1.2 и рассказала, что будет в версии 17.2

Далее последует масштабное обновление 17.2. Когда ОС обновится, пользователи айфонов получат новое приложение «Журнал» — дневник с расширенными возможностями редактирования текста, публикации видео и аудио, а также защитой паролем.

В iPhone появится возможность создания плейлистов. Пользователи смогут не только делиться ими друг с другом, но и вместе создавать коллективные плейлисты.

К тому же на некоторых моделях iPhone появится поддержка пространственных видео и звука.