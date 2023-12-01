20:15, 01 декабря 2023
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Apple выпустила iOS 17.1.2 и рассказала, что будет в версии 17.2
На днях Apple объявила о выходе обновления iOS 17.1.2 и порекомендовала срочно его установить всем пользователям, так как апдейт принёс исправления уязвимости и защиту от мошенников.
Apple
Далее последует масштабное обновление 17.2. Когда ОС обновится, пользователи айфонов получат новое приложение «Журнал» — дневник с расширенными возможностями редактирования текста, публикации видео и аудио, а также защитой паролем.
В iPhone появится возможность создания плейлистов. Пользователи смогут не только делиться ими друг с другом, но и вместе создавать коллективные плейлисты.
К тому же на некоторых моделях iPhone появится поддержка пространственных видео и звука.
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