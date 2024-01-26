Apple захотела финансовых гарантий на € 1 млн от сторонних разработчиков на iOS

Аккредитив, который нужно будет продлевать ежегодно, призван обеспечить разработчиков финансовыми ресурсами, необходимыми для поддержки их приложений и обеспечения надлежащей поддержки клиентов. Apple также обязывает разработчиков рыночных площадок выплачивать в будущем 0,50 евро основного технологического сбора за каждую первую установку их приложения в год.

Это условие отличает разработчиков магазинов приложений от разработчиков самих приложений, которые получают первоначальный 1 миллион бесплатных установок, прежде чем им придется платить технологический сбор. Увеличение финансового бремени для разработчиков магазинов может отпугнуть некоторых из них от выхода на рынок.

Несмотря на дополнительные расходы и требования, DMA рассматривается как положительное событие для потребителей, поскольку оно может привести к расширению выбора в экосистеме Apple. Возможность устанавливать приложения из разных источников может обеспечить пользователям более широкий доступ к приложениям и потенциально более низкие цены.