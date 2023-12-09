Приложения
12:00, 09 декабря 2023
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Apple закрывает доступ к iMessage для Android: мечта Beeper Mini о кроссплатформенности разбита

Apple захлопнула дверь для Beeper Mini, приложения для Android, которое обещало беспрепятственную интеграцию с iMessage. Приложение, разработанное после тщательного процесса реинжиниринга, позволяло пользователям Android отправлять и получать сообщения с «синими пузырьками» в iMessage.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Однако менее чем через неделю после его запуска пользователи столкнулись с серьезными техническими сбоями, что стало сигналом к тому, что Apple быстро приняла меры.

Амбициозный план Beeper Mini по устранению пробелов в iMessage оказался заблокирован, а действия Apple оставили разработчиков и пользователей в недоумении. Приложение, родившееся из решимости 16-летнего школьника, стремилось стать универсальным решением для обмена сообщениями, включающим RCS и SMS. Теперь оно вынуждено бороться с внезапной блокировкой.

Найдет ли Beeper Mini обходной путь, или это конец пути для мечты о iMessage на Android?

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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