19:30, 30 ноября 2023
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Apple запатентовала «умное» кольцо: носить его можно будет на любой части тела
Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало в базе данных информацию о новом патенте Apple на разработку «умного» кольца из гибкого материала, которые можно носить не только на пальцах.
Apple / USPTO
Кольцо можно надевать на запястье и лодыжки и, в принципе, носить на любой части тела. Гаджет будет собирать данные о текущем состоянии здоровья и физической активности пользователя. Дисплея у девайса не будет, поэтому вся информация будет выводиться на сопряжённый смартфон. Причём сопряжение кольца можно установить и с другими окружающими устройствами.
Кроме того, кольцо будет определять NFC-метки на товаре для выведения информации о нём на дисплей смартфона.
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