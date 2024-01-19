Apple запустила в App Store раздел с приложениями для своей гарнитуры Vision Pro

Vision Pro будет работать на операционной системе VisionOS, для которой в новом разделе App Store и будут размещаться специально разработанные приложения. Но разработчики смогут размещать и iOS-приложения, которые будут совместимы с гарнитурой в 2D-режиме.

По информации, совместимы с Vision Pro в 2D-режиме будут все приложения для iOS, но разработчики смогут изымать эти продукты из раздела для гарнитуры.