Приложения
Опубликовано 19 января 2024, 15:31
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Apple запустила в App Store раздел с приложениями для своей гарнитуры Vision Pro

Apple 2 февраля представит свою гарнитуру смешанной реальности Vision Pro, но уже запустила в App Store раздел, в котором будут размещаться приложения для устройства.
Apple.com

Apple.com

Vision Pro будет работать на операционной системе VisionOS, для которой в новом разделе App Store и будут размещаться специально разработанные приложения. Но разработчики смогут размещать и iOS-приложения, которые будут совместимы с гарнитурой в 2D-режиме.

По информации, совместимы с Vision Pro в 2D-режиме будут все приложения для iOS, но разработчики смогут изымать эти продукты из раздела для гарнитуры.

Автор:Андрей Кадуков
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