Автомобили Tesla стали лучше определять местоположении iPhone

UWB отличается более высокой точностью по сравнению с Bluetooth, что позволяет автомобилю точно определять местоположение вашего iPhone. Автомобиль мгновенно распознает ваше присутствие, избавляя вас от необходимости искать телефон или «танцевать» с ключами.

Устойчивость UWB к кибератакам обеспечивает дополнительный уровень защиты от несанкционированного доступа, а при наличии нескольких телефонных ключей автомобиль может распознать, кто находится на стороне водителя.

В настоящее время только пользователи iPhone с UWB-оборудованием (начиная с 11 модели, за исключением SE) могут воспользоваться этим преимуществом. В то время как телефоны на базе Android догоняют по количеству UWB-чипов, официальная поддержка от Tesla еще не поступила.