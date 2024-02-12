Приложения
Опубликовано 12 февраля 2024, 06:45
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Автомобили Tesla стали лучше определять местоположении iPhone

Разблокировка автомобиля Tesla стала еще более «плавной и безопасной» благодаря недавнему обновлению приложения для iPhone. Новая функция использует UWB технологию, предлагая значительное усовершенствование по сравнению с традиционным телефонным ключом на основе Bluetooth.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

UWB отличается более высокой точностью по сравнению с Bluetooth, что позволяет автомобилю точно определять местоположение вашего iPhone. Автомобиль мгновенно распознает ваше присутствие, избавляя вас от необходимости искать телефон или «танцевать» с ключами.

Устойчивость UWB к кибератакам обеспечивает дополнительный уровень защиты от несанкционированного доступа, а при наличии нескольких телефонных ключей автомобиль может распознать, кто находится на стороне водителя.

В настоящее время только пользователи iPhone с UWB-оборудованием (начиная с 11 модели, за исключением SE) могут воспользоваться этим преимуществом. В то время как телефоны на базе Android догоняют по количеству UWB-чипов, официальная поддержка от Tesla еще не поступила.

Автор:Армен Зангиев
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