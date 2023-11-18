Блокировщики рекламы получили спасательный круг: запрет со стороны Google остановлен

Поисковый гигант, уступая давлению разработчиков и защитников конфиденциальности, теперь обещает «улучшить поддержку фильтрации контента» в Declarative Net Request API.

Ранее Google подвергалась критике за то, что рассматривала возможность введения ограничений на этот API, обусловленных соображениями безопасности, что могло существенно снизить эффективность работы блокировщиков рекламы в браузерах Chrome и Microsoft Edge. Несмотря на некоторые положительные отзывы, в частности, технический директор AdGuard Андрей Мешков заявил, что изменения могут обеспечить практически такое же качество фильтрации, как и Manifest V2, критики, такие как Алексей Мягков из EFF, утверждают, что Manifest V3 по-прежнему накладывает ненужные ограничения на разработчиков.

Несмотря на то, что Google протягивает оливковую ветвь блокировщикам рекламы, ее отношения с такими расширениями, похоже, находятся на зыбкой почве. В прошлом месяце YouTube начал глобальную борьбу с блокировщиками рекламы, не позволяя некоторым пользователям просматривать видео с включенными расширениями.