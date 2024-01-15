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09:45, 15 января 2024
1 мин.

Браузер Microsoft Edge начал загружать процессор пользователей до 90% при просмотре YouTube

Пользователи Microsoft Edge столкнулись с необычной проблемой при использовании браузера для просмотра YouTube.

Ferra.ru

Ferra.ru

На форуме Reddit появилось множество сообщений о том, что при просмотре видео на платформе, браузер Edge начинает использовать чрезмерно много ресурсов процессора, достигая уровня загрузки до 90%.

Это приводит к значительному снижению производительности и кардинальному ухудшению пользовательского опыта.

Некоторые пользователи также сообщили о появлении всплывающих окон в YouTube, предлагающих переключиться на браузер Google Chrome в случае возникновения проблем с производительностью.

Это вызвало подозрения в том, что Google может намеренно снижает производительность Edge для продвижения собственного браузера Chrome.

В любом случае, ситуация с Microsoft Edge и YouTube подчеркивает продолжающуюся конкуренцию между крупными технологическими компаниями и влияние этой конкуренции на конечных пользователей.

Автор:Булат Кармак
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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