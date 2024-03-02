Бывшая Facebook* решила удалить все Oculus-аккаунты пользователей

Переход от учетных записей Oculus*начался достаточно давно, однако «радикальное» решение будет принято 29 марта 2024 года. К счастью, Meta* предложила альтернативное решение в 2022 году, представив учетные записи Meta*.

Команда The Verge получила уведомление об удалении аккаунта, хотя некоторые из них уже завершили перенос. Meta? не уточнила, является ли это ошибкой, и нужно ли владельцам аккаунтов Meta* предпринимать какие-либо дальнейшие действия. Они обратились за разъяснениями, но пока не получили ответа.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена