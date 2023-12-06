Приложения
06:45, 06 декабря 2023
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Через Instagram* можно было писать пользователям Facebook*: а теперь нельзя

Метавселенная социальных сетей Meta* скоро расколется. Компания опубликовала сообщение, где уточнила, что бесшовное слияние Instagram* и Facebook* в области обмена сообщениями будет остановлено к середине декабря.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Больше не выйдет начать новые чаты между разными платформами. А существующие беседы? Они переходят в режим «только для чтения». Представитель Meta* сослался на то, что функция, представленная чуть более трех лет назад, не сыскала должной популярности.

Хотя Meta* утверждает, что это сделано для того, чтобы сделать обмен сообщениями более упорядоченным, скептики предполагают, что это может быть стратегическим шагом, чтобы обойти потенциальные проблемы с регулированием.

Может быть, таким образом Meta*готовится к будущему, когда FTC потребует разделить Facebook*, Instagram*и WhatsApp* (из-за возможной монополии).

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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