Приложения
Опубликовано 02 февраля 2024, 21:45
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Для гарнитуры Vision Pro появились версии Microsoft Teams и офисного пакета 365

Microsoft уже 2 февраля выпустит версию своих приложений Teams и офисного пакета 365 для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro.
Microsoft.com

Microsoft.com

Кроме Teams на гарнитуре можно будет запускать Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Loop, OneNote. В документах Word появится режим фокусировки, максимально похожий на режим чтения в версии офисного приложения для ПК. Будет доступен ИИ-ассистент Copilot для помощи в редактировании документов.

К тому же Word получит ленточный интерфейс. А в PowerPoint станет доступно создание презентаций с помощью голосовых команд.

Автор:Андрей Кадуков
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