Для гарнитуры Vision Pro появились версии Microsoft Teams и офисного пакета 365

Кроме Teams на гарнитуре можно будет запускать Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Loop, OneNote. В документах Word появится режим фокусировки, максимально похожий на режим чтения в версии офисного приложения для ПК. Будет доступен ИИ-ассистент Copilot для помощи в редактировании документов.

К тому же Word получит ленточный интерфейс. А в PowerPoint станет доступно создание презентаций с помощью голосовых команд.